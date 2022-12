Vallecrosia, Fratelli d’Italia fa gli auguri ai cittadini donando panettoni. Perri: "Continueremo ad essere presenti sul territorio” (Foto e video)

Fratelli d’Italia augura buon Natale e felice anno nuovo ai cittadini di Vallecrosia distribuendo panettoni. Questa mattina, infatti, al banchetto del partito di Giorgia Meloni, sul solettone sud della città della famiglia, erano presenti il consigliere regionale Veronica Russo, il consigliere comunale e responsabile degli enti locali della provincia di Imperia Fabio Perri e il responsabile del terzo settore della provincia di Imperia Mirko Valenti hanno incontrato amici e sostenitori per fare gli auguri di buone feste.

A tutti è stato dato in omaggio un panettone di produzione italiana. “Abbiamo voluto essere presenti sul territorio per fare gli auguri di buon Natale e di buon anno alla cittadinanza, agli amici e simpatizzanti di Fratelli d’Italia” - dichiara il consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri - “Il lavoro fatto in questo periodo è stata una grande soddisfazione e quindi è giusto essere in piazza tra la gente anche in questi momenti. Ci siamo riuniti con il circolo e le persone vicine a noi e abbiamo fatto un banchetto per distribuire un piccolo panettone di produzione italiana ai cittadini. Tanta gente si è fermata e questo ci ha gratificato. Siamo contenti e continueremo ad essere presenti”.

“Domenica scorsa eravamo presenti anche nel centro storico proprio per dare la testimonianza che noi vogliamo essere tra la gente. Fratelli d’Italia è un partito al quale piace fare politica tra la gente, parlare e confrontarsi e quindi questo è il nostro percorso che continuerà anche nei prossimi avvenimenti” - sottolinea Perri - “Oggi erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo e il nostro responsabile provinciale del terzo settore Mirko Valenti. Doveva essere qui con noi anche il senatore Gianni Berrino ma purtroppo è stato bloccato a Roma per i vari passaggi della manovra di bilancio che è in atto per essere votata al Parlamento”.