Servizio Civile in Croce Rossa a Pontedassio, auguri e prospettive per l’anno futuro

Sono 12 i posti disponibili per il Servizio Civile in Croce Rossa a Pontedassio: 1 anno di servizio, 25 ore a settimana su 5 giorni e un rimborso spese mensile di 444,30 €. E’ già possibile, per i giovani tra i 18 e i 28 anni, presentare la candidatura online tramite portale domandaonline.serviziocivile.it. fino alle ore 14 del prossimo 10 febbraio.

Le attività sono principalmente quelle di soccorso e trasporto ordinario ma anche mirate a potenziare i servizi sul territorio finalizzati al supporto e l’assistenza della popolazione vulnerabile sotto il profilo sociale e assistenziale; ciò per dare una possibilità di scelta più ampia e diversificata.

I Giovani che coglieranno questa occasione saranno prima formati e successivamente immessi in servizio, affiancati da tutor.

“Il Servizio Civile in Croce Rossa a Pontedassio è un’opportunità per i Giovani! E’ previsto un rimborso mensile e una formazione specifica ed un tutoraggio per i partecipanti. Il Comitato di Pontedassio sta crescendo velocemente, ogni giorno di più: questa è una nuova occasione che sono sicuro verrà colta dai tanti giovani che popolano la nostra zona!” così il Presidente Paolo Cossu

Le informazioni dettagliate e i progetti completi sono consultabili sul sito pontedassio.cri.it/serviziocivile mentre la domanda è da inoltrare tramite il portale DOL domandaonline.serviziocivile.it.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a pontedassio@cri.it , chiamare o scrivere al 366 380 8600 o sui canali social del Comitato.

“Nelle feste natalizie le nostre attività non si fermano, anzi, si intensificano. Le persone più fragili e vulnerabili hanno bisogno di un supporto e di un conforto maggiore, forse più ora che nel resto dell’anno.

Sono stati 365 giorni complessi, talvolta anche difficili, ricchi di tanti avvenimenti e di molte soddisfazioni. Il nuovo anno si aprirà già con progetti e idee: dal Servizio Civile all’acquisto di una nuova ambulanza, alle attività per i bambini delle scuole. Tracciare un bilancio con poche parole, sarebbe impossibile: abbiamo fatto attività rivolte ai Giovani col campo estivo, alle persone fragili e vulnerabili con la distribuzione dei generi di prima necessità e l’accompagnamento ai servizi. E ancora i servizi di trasporto pazienti a visite e dialisi, i soccorsi con numeri quasi raddoppiati rispetto

all’anno scorso. I nostri Volontari hanno partecipato alle gare regionali di primo soccorso, vincendole e rappresentando CRI Liguria con la partecipazione a quelle nazionali. Il mio contributo in una direzione strategica del Comitato Nazionale. Tutto in crescita e tante cose fatte per la prima volta quest’anno da quando il Comitato, trent’anni fa’, è stato costituito!

Per tutto questo il mio grazie sentito e sincero è rivolto a tutti i Volontari che ogni giorno si mettono a disposizione del prossimo, supportando le mie idee che hanno l’obiettivo di essere sempre più presenti a favore di chi ha bisogno e di continuare a crescere!” così prosegue Paolo Cossu, Presidente del Comitato di Pontedassio.