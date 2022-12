Bistrot Perla Cafè il locale che guarda al Festival di Sanremo, un sogno nel cassetto realizzato per Manuel Rivara

La nuova gestione da aprile, uno staff giovane e la voglia di abbracciare tutti i gusti della clientela. Infatti la giornata del Perla parte al mattino con le colazioni, un vecchio rito per chi si ricorda la storica torrefazione ospitata in questi spazi, per arrivare ai pranzi e chiudere con il punto forte: l'aperitivo . Alla sera, Perla offre una selezione ricercata di finger food e cocktail, dove gusto e qualità si incontrano senza dimenticare che anche l'occhio vuole la sua parte, con un mix sempre fresco e colorato. Il video servizio con Manuel Rivara

La gestione di un locale è stata una sfida e un sogno nel cassetto per Rivara che non si era mai cimentato in questo settore. "Le idee non mancano e soprattutto guardiamo al prossimo Festival di Sanremo - confida - abbiamo già in programma diverse eventi, qualche ospite importante e ci sarà anche una radio che ci accompagnerà nella settimana della kermesse. Siamo a due passi dal Teatro Ariston e saremo ben felici di contribuire con eventi e iniziative".