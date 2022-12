Covid, il Principato di Monaco raccomanda di sottoporsi al test prima delle festività natalizie

Con l'avvicinarsi delle celebrazioni di fine anno favorevoli a riunioni di famiglia e momenti di cordialità, il Principato di Monaco raccomanda a chiunque, vaccinato o non vaccinato, di effettuare un test Covid al fine di proteggere i propri cari, in particolare i più fragili.

"La rigorosa applicazione dei gesti di barriera durante questo periodo rimane necessaria per combattere efficacemente contro i virus invernali e prevenire una nuova ondata epidemica. Ricordiamo che i monegaschi e i residenti possono venire senza appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30* presso il Rainier III Auditorium Screening Center. Beneficiano di questa possibilità i dipendenti e anche i bambini non residenti che frequentano la scuola nel Principato, l'unica condizione è quella di presentare una prescrizione medica. La prenotazione degli appuntamenti online è aperta anche dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30, sabato dalle 8:00 alle 10:00 per monegaschi, residenti, dipendenti e bambini non residenti attraverso il sito www.monacosante.mc" - fanno sapere dal Centro Screening.

Per maggiori informazioni su screening e vaccinazione è possibile consultare il sito www.covid19.mc oppure contattare il call center, attivo 7 giorni su 7 dalle 9 alle 17, al n. 92.05.55.00.

* Il Centro Screening sarà aperto lunedì 26 dicembre 2022 e lunedì 2 gennaio 2023 dalle 8 alle 12.