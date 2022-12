Riva Ligure: costerà 40mila euro (con fondi Pnrr) l'impianto fotovoltaico per alimentare il Comune

Costerà 40mila euro, finanziati con i fondi Pnrr, il sistema di pannelli fotovoltaici che sarà installato nel parcheggio di via Giuseppe Mazzini a Riva Ligure. Il Comune, infatti, già da tempo sta lavorando all’abbattimento delle bollette, sfruttando i finanziamenti per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica,

Nei mesi scorsi, infatti, la Giunta rivese aveva approvato il progetto con la relativa copertura finanziaria. Pur volendo affidarsi a un impianto fotovoltaico per ridurre le spese di corrente del Comune, sul tetto del palazzo dove trova sede lo stesso, è impossibile installarlo. E’ infatti soggetto a vincolo monumentale ma i pannelli saranno dislocati a pochi metri, dove sorge il parcheggio di via Mazzini. intervento non renderà il comune completamente autosufficiente ma nelle previsioni degli uffici abbatterà sensibilmente la spesa.

L’impianto fotovoltaico sarà installato su una pergola sopra il parcheggio mentre l'ing. Paolo Conio ha ricevuto l'incarico dall'ufficio lavori pubblici, per predisporre il progetto.