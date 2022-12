Vallecrosia: mercoledì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per mercoledì 28 dicembre alle 18 il Consiglio comunale di Vallecrosia. All’ordine del giorno una relazione sulle misure di razionalizzazione 2021 e l’analisi dell'assetto delle società partecipate dal comune. In discussione anche due variazioni di bilancio e l’approvazione delle tariffe 2023 dell’imposta municipale propria.

Saranno quindi confermate le aliquote e le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, Irpef e altri tributi comunali. Verrà quindi discusso il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 e sarà approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Prevista l’approvazione del regolamento sulle misure per il contrasto all’evasione dei tributi locali e quella relativa alle modalità di calcolo per la determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione.

Il Consiglio, nel corso della seduta, darà il suo atto di assenso alle modifiche in aggiornamento, da apportare al vigente piano urbanistico comunale, in relazione a richiesta di permesso di costruire un capannone deposito. Prevista anche la classificazione urbanistica degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e, infine, la presentazione di un ordine del giorno del gruppo ‘Voi con noi’ contro il cibo sintetico.