Terremoto Pd a Sanremo, Ioculano “Ci si è dimenticati di chi ha consentito ad alcune presone di arrivare a determinati ruoli, è stato premeditato” (Video)

Il terremoto che ha investito il Partito Democratico sanremese nelle ultime settimane esce dai confini cittadini. Negli ultimi giorni il mondo ‘dem’ ponentino si sta confrontando sull’uscita di consiglieri e assessori dell’amministrazione Biancheri che hanno scelti di uscire dal partito per affiancarsi definitivamente al sindaco. Un’operazione che può essere letta anche in ottica elezioni 2024.

In merito interviene da Ventimiglia anche Enrico Ioculano, consigliere regionale Pd. “Mi ha colpito il modo in cui ci si è dimenticati di chi ha consentito ad alcune persone di arrivare a determinati ruoli - ha commentato Ioculano ai nostri microfoni - un chiarimento non sarebbe servito perché era una cosa premeditata”.

“Ho grande fiducia nel Pd di Sanremo e nel suo segretario - ha concluso il consigliere regionale - ma questo non vuol dire che non si possa fare un percorso anche con quelle persone che sono andate via. Queste cose in politica si sono già viste”.