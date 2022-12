Sospensione Checcucci, Scajola: “Come commissario Ato idrico ha lavorato bene, offriamo agli inquirenti la nostra collaborazione” (Video)

In apertura della seduta odierna di consiglio provinciale, il presidente Claudio Scajola ha rilasciato comunicazioni in merito alla Sospensione di Gaia Checcucci dal ruolo di commissario dell’Ato idrico imperiese.

“Il presidente della Regione Giovanni Toti - ha evidenziato Scajola - mi ha detto che avrebbe aspettato le carte per prendere la decisione conseguente. Ho comunicato a Toti che l’Ato idrico deve essere in piena funzione è di immediata urgenza, pur essendo già deliberate le gare di tre lotti, finalizzati alla costruzione dell’acquedotto tra Imperia e Andora. C’è la necessita di non perdere ulteriore tempo per le altre parti, a partire da Ventimiglia. Ci siamo aggiornati nelle prossime ore per vedere quali decisioni assumere".

"Ci sono due possibilità - prosegue Scajola - la nomina di un nuovo commissario, l’altra essendo trascorsi 3 anni dalla nomina sarebbe più difficile sostenere la tesi del commissariamento. Occorre, comunque, avere un commissario provvisorio che provveda alla chiusa del commissariamento. Toti si confronterà con noi. Non desidero entrare nel merito dell’inchiesta in corso, non ho elementi per esprimere giudizi, né lo voglio fare, per quanto di mia conoscenza il suo lavoro nell’Ato non posso che ritenerlo un lavoro che ha portato buoni risultati".

E nel merito delle accuse: "E' un problema della magistratura alla quale, noi come uffici della Provincia non possiamo che dire che offriamo tutta la nostra collaborazione agli ordini inquirenti nell’interesse complessivo e della Checcucci stessa”.

Sul caso il consigliere Domenico Abbo ha sottolineato: “Al netto della vicenda, il commissario Ato costa alla Provincia oltre 100mila euro all’anno, oltre alle consulenze che sono state assegnate dalla stessa Checcucci anche agli avvocati coinvolti nell’inchiesta. È ora che questa carica cessi, la Checcucci doveva occuparsi di stabilire la tariffa unica, non di fondi Pnrr che sono stati assegnati anche per l’acquedotto del Roya. Sarebbe il momento che la Provincia si scrolli di dosso questo costo durato per ben 3 anni. Lei presidente Scajola potrebbe, nel frattempo, abbinare le due cariche”.

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: “Io sarei molto più cauto sul punto rispetto al consigliere Abbo. Bisogna valutare se la Provincia è in grado di gestire una gara europea. Ci sono questioni che mi preoccupano molto, quello che è successo non fa bene perché ci saranno dei rallentamenti. Non pensiamo solo al compenso, ci sono altri passaggi da affrontare. Ci sono troppi snodi che sono stati affrontati concreta eccessiva, apriamo un tavolo operativo e valutiamo con molta attenzione il da farsi. Stessa cosa Riviera Trasporti. A che punto siamo oggi? Non si è più saputo nulla. Anche sul piano dei rifiuti occorre dare una accelerata".