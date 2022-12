Marco Scajola a ‘2 ciapetti con Federico’: “Tra le novità di fine anno, quella per i lavoratori frontalieri”

Novità importanti in questi ultimi giorni dell’anno, per i tanti lavoratori frontalieri che quotidianamente varcano il confine per andare a lavorare a Monaco. In Commissione Bilancio alla Camera è stato infatti approvato l'emendamento che stabilisce che, dal 1 gennaio, i lavoratori transfrontalieri che hanno maturato la pensione nel Principato avranno il trattamento con un'imposizione sostitutiva delle imposte sul redditi con un'aliquota del 5 per cento anziché del 23 per cento.

Ne ha parlato, nel corso di ‘2 ciapetti con Federico’, l’assessore regionale Marco Scajola.

"I gruppi parlamentari hanno a disposizione fondi da utilizzare per gli emendamenti - ha detto Scajola - Non trovando aiuto in altri partiti, perchè nessuno oltre a firmare il documento ha messo risorse a diposizione, il nostro gruppo 'Noi Moderati' si è quindi accollato l'intera spesa di 10 milioni di euro, senza i quali l'emendamento non sarebbe stato approvato. Questa è una grande soddisfazione ed un bel regalo di Natale per tante famiglie liguri".

Guarda l’intervista integrale:

