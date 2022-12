Ventimiglia: illuminazione non ripristinata in corso Francia tra il semaforo e via Gallari, viabilità a rischio

Illuminazione non ripristinata, in corso Francia a Ventimiglia, nel tratto tra la galleria e il semaforo di via Gallardi. Alcuni mesi fa, infatti, sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione del muro, ma da questa estate il sistema di illuminazione pubblica non è stato mai più ripristinato.

Secondo chi transita regolarmente sulla strada è un rischio sia per la viabilità e per i molti migranti che, purtroppo, la utilizzano spesso a piedi. E quando piove la situazione peggiora ulteriormente. “Sarebbe ora di rimettere in funzione quei lampioni – ci dicono i fruitori della strada - prima che succeda l’irreparabile e che si pianga qualcuno”.