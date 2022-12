Ventimiglia: Carlo Valli storica voce di Robin Williams ospite del liceo classico Aprosio

E’ stato un Open day diverso dal solito quello che si è svolto l’altra mattina al Liceo Angelico Aprosio di Ventimiglia. Il famoso doppiatore e attore teatrale Carlo Valli, voce storica di Robin Williams e di altri famosi attori di Hollywood) ha mandato dalla sua casa di Roma un messaggio registrato appositamente per gli studenti, (attuali e futuri) del liceo classico di Ventimiglia: dando consigli e raccontando la sua esperienza di ex alunno.

Valli, insieme a sua moglie Cristina Giachero, anche lei direttrice del doppiaggio, dialoghista e attrice teatrale, ha evidenziato l’utilità dello studio del latino e greco, dei classici del pensiero, del teatro antico: discipline che allenano la mente e che sono un ottimo “apripista” anche per chi ha intenzione d’intraprendere una carriera artistica ed entrare nel mondo dello spettacolo.

“Mandiamo un grosso in bocca al lupo ai ragazzi - hanno detto Valli e Giachero - ricordando loro che il greco e il latino sono lingue affascinanti e rappresentano le “radici” della nostra cultura e della nostra lingua”. Insieme alle parole di Carlo Valli c’è stato un momento di riflessione su quelle che vengono definite 'lingue morte' ma che in realtà sono al centro di un costante processo di studio e di conoscenza.

“La nostra speranza - ha concluso Valli - è quella di essere riusciti a trasmettere, anche se in un breve messaggio, la nostra passione per la cultura antica che ci ha permesso di entrare fin da giovani in contatto con i classici della poesia e del teatro”. Grande soddisfazione per la mattinata anche da parte della Dirigente dell’istituto Lara Paternieri, coordinatrice dei numerosi progetti che i docenti e gli alunni dell’Aprosio stanno realizzando soprattutto in questo periodo pre-natalizio.