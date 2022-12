Sanremo: incontro letterario domani al Museo Civico per immergersi nel mondo di Dante

Si terrà domani un interessante incontro letterario al Museo Civico di Palazzo Nota. Alle 16.45 è fissato l’appuntamento per coloro che desiderano immergersi nell’affascinante e misterioso mondo di Dante e della sua ineguagliabile poesia.

Le edizioni ‘Lo Studiolo’ presentano infatti un volume di studi dell’illustre filologo italianista Davide Conrieri, già docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Nel corso della sua lunga Carriera il prof. Conrieri ha avuto modo di approfondire alcune pagine della ‘Divina Commedia’ scrivendo commenti ora raccolti, per cura di Marco Innocenti, nel volume fresco di stampa ‘Indagini su Dante’. Insieme all’autore e al curatore il libro sarà presentato dalla professoressa Lucinda Buja, Accademica della Pigna per gli Studi Danteschi. Le letture dall’Inferno di Dante sono affidate alla voce dell’attore Max Carja. A coordinare i lavori sarà il prof. Fabio Barricalla che è anche curatore del ciclo ‘Lo Studiolo al Museo’.

L’evento è inoltre patrocinato dal Club per l’Unesco di Sanremo. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale interverrà l’Assessore alla Cultura Silvana Ormea. Il libro sarà a disposizione per quanti volessero averne copia nella propria biblioteca o farne doni natalizi.