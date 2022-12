Rinnovato il Consiglio direttivo zonale della Confcommercio Val Nervia. Presidente è stato confermato Fabrizio Parola

È stato eletto dall’Assemblea il nuovo Consiglio direttivo zonale di Confcommercio della Val Nervia. Presidente è stato confermato Fabrizio Parola, titolare di Pi Due Abbigliamento di Vallecrosia.

Fanno inoltre parte del nuovo Direttivo i Consiglieri Patrick Ioculano (Anna Sport - armeria articoli sportivi di Vallecrosia), Giacomo Rossetto (AcquaPro di Camporosso) e Gabriele Bruzzone (BG Group Serramenti di Vallecrosia).

Dice il Presidente Fabrizio Parola: “Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia riaccordatami. Abbiamo una squadra in parte confermata e in parte rinnovata, che potrà sapientemente unire l’esperienza alla nuova vitalità per proseguire nel lavoro a sostegno del commercio nella Val Nervia. Con l’occasione auguriamo a tutti buone feste”.