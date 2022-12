Il 23enne Andrea Bonfà è il nuovo coordinatore provinciale dei giovani della Lega, ieri l'elezione (Foto)

Andrea Bonfà, 23enne laureato in scienze politiche, è il nuovo coordinatore provinciale della Lega Giovani. Succede ad Andrea Coppola, neo eletto Consigliere provinciale della Lega nell’ambito del congresso di ieri a Sanremo e risultato secondo più votato dopo il Vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana.

Coppola lascia dopo più quattro anni di mandato: “Ringrazio il movimento giovanile della Lega per questi anni trascorsi insieme, anni di duro lavoro e di grandi soddisfazioni. Lascio la Lega Giovani della Provincia di Imperia nelle mani di un ragazzo che si è distinto per impegno, dedizione e partecipazione costante. Sono certo che il mio successore, Andrea Bonfà, farà un ottimo lavoro. A conclusione del mio mandato, tengo a ringraziare tutta l’assemblea dei militanti che mi ha eletto ieri Consigliere nel Direttivo provinciale del Partito, risultando secondo più votato. Contestualmente, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al neo eletto Segretario provinciale della Lega, Antonio Federico, amico prima che collega di partito, aiuto essenziale in ogni occasione”.

Queste le prime dichiarazioni del neo nominato Coordinatore, Andrea Bonfà: “Ringrazio il mio predecessore Andrea Coppola per la fiducia ripostami, per le sue parole di stima nei miei confronti e per il lavoro svolto con grande dedizione e serietà. Ringrazio il coordinatore regionale Giuseppe Grisolia per avermi conferito questo incarico, il nuovo Segretario Provinciale Antonio Federico ed il Commissario regionale Edoardo Rixi. Ringrazio anche tutti i militanti della mia Sezione di Sanremo, che mi hanno trasmesso la passione e l'attaccamento a questo partito. Sono molto soddisfatto di questo mio nuovo ruolo di Coordinatore provinciale. A mio parere in questo momento non dobbiamo tanto chiedere cosa la Lega possa fare per noi, ma cosa possiamo fare noi per la Lega. Io intendo mettermi a lavorare fin da subito ed al meglio per espandere il gruppo giovani, attirandone di nuovi. Voglio ripartire con le attività e gli eventi sul territorio, in piena sintonia con il partito ed il movimento giovanile. Nella prossima primavera abbiamo importanti appuntamenti elettorali ed il mio obiettivo sarà avere un giovane candidato nelle nostre liste per ognuno di questi Comuni. Rendiamo di nuovo grande la Lega”.

Soddisfazione espressa dal nuovo Segretario provinciale della Lega, Antonio Federico: “Ringrazio Andrea Coppola per il lavoro svolto sino ad oggi, che lo ha portato all’elezione a Consigliere provinciale nel direttivo che mi onoro di presiedere. Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al giovane Andrea Bonfà, certo che saprà guidare un gruppo coeso e più forte di prima”.