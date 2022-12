Ventimiglia: si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia l’ex consigliere comunale Alessandro Ghirri (Foto)

Questa mattina, nell’aula magna dell’ospedale CTO di Torino, ha discusso la tesi di specialità dal titolo “L’obliquita della linea articolare influenza gli outcomes delle osteotomie tibiali alte valgizzanti in apertura mediale? Analisi ad un follow-up medio di 10 anni" ed è stato proclamato specialista in Ortopedia e Traumatologia con voto 70/70 e Lode, festeggiando con i genitori, la moglie Caterina e la nuova arrivata in famiglia, la piccola Amelia.

"Il 2022 per me è un anno speciale: ho concluso un percorso che mi ha portato ad essere un medico specialista ortopedico e traumatologo ma soprattutto sono diventato padre di una dolcissima bimba, un'esperienza meravigliosa che ha arricchito incredibilmente la mia vita. Spero che i prossimi anni possano riportarmi a prestare nuovamente il mio aiuto, anche professionale, sul nostro territorio" dichiara il neo specializzando.

"So che normalmente le congratulazioni per il completamento della carriera formativa è un genitore a farle - interviene Enrico Ioculano, già sindaco di Ventimiglia e ora consigliere regionale - ma Alessandro è stato uno dei migliori consiglieri che mi hanno accompagnato nel mandato alla guida del Comune di Ventimiglia ed è stato un esempio per come ha egregiamente conseguito i migliori risultati studenteschi e professionali e al tempo stesso non si è mai sottratto alle responsabilità che il suo ruolo di consigliere comunale presupponevano, onorando sempre gli impegni e divenendo un punto di riferimento per i cittadini e per i suoi colleghi. A lui i miei più sinceri auguri, per una carriera sempre più stimolante e appagante".