Sanremo: un nuovo sistema tecnologico da 135 mila euro per il parcheggio del lungomare Calvino e piazzale Dapporto

In vista dell’asta stagione 2023 l’amministrazione comunale di Sanremo mette mano al portafoglio per rinnovare il sistema di gestione dei parcheggi a pagamento sul lungomare Calvino e piazzale Dapporto.

L’attuale apparecchiatura, infatti, risulta obsoleta, spesso guasta e con costi di manutenzione e riparazione che certo non fanno bene alle casse comunali. Meglio, quindi, investire in un nuovo sistema più moderno, funzionale e affidabile.

Per questo la giunta matuziana ha di recente dato l’ok all’acquisto di un nuovo sistema tecnologico per il controllo degli accessi al parcheggio della zona con l’approvazione del progetto del valore di 135 mila euro. I fondi fanno parte della più ampia somma di 350 mila euro ottenuto grazie al mutuo con Cassa Depositi e Prestiti.