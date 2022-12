Sanremo: progetto formativo sul volontariato per gli studenti dell'Istituto Sociosanitario

Un gruppo di studenti della classe 4AS dell’Istituto Professionale per i Servizi della Sanità e dell’Assistenza Sociale ha partecipato a un interessante progetto, finanziato dal Centro di Servizi per il Volontariato CSVPolis e organizzato dalla professoressa Monica Mazzei, docente di Psicologia, con i formatori Chiara Rosati, Chiara Coppola, Livio Revello, Luigi Izzo e Nazzareno Coppola, responsabile della casa famiglia Pollicino di Imperia.

Coinvolti nel progetto, oltre all'Associazione Progetto Famiglia quale capofila, anche le associazioni Il Cortile, Per Noi Domani, Il Volo della Gabbianella , delle province di Imperia e Savona. Obiettivo dell’iniziativa: sensibilizzare i giovani al volontariato verso la disabilità cognitiva e motoria e con ragazzi allontanati dalla loro famiglia con problematiche psicologiche e comportamentali.

Le attività formative si sono svolte in due fine settimana nella Cascina Centin nei pressi di Cairo Montenotte, suddivise in una fase teorica e una pratica, con laboratori finalizzati all’acquisizione di metodologie e competenze per l’inclusione, con particolare riferimento alla disabilità.

Ci riferisce Mattia Paonessa, che ha partecipato all’attività, riconosciuta dall’IIS Ruffini Aicardi anche come PCTO “ E’ stata un’esperienza molto interessante e coinvolgente, che ci ha permesso di riflettere sulle nostre conoscenze teoriche e acquisire nuove competenze, nonché di confrontarci con ragazzi provenienti da altra scuola della provincia di Savona.”

Conclude Nazzareno Coppola “ I ragazzi della 4AS hanno dimostrato impegno e spirito di gruppo, qualità importanti per un eventuale inserimento in attività in ambito sociale. Da parte nostra auspichiamo che la sensibilità suscitata nei ragazzi attraverso le attività formative sia proficua per il loro futuro inserimento lavorativo”.