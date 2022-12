Sanremo: l'inaugurazione del Liceo Musicale con Amadeus raccontata dagli studenti dell'Istituto

Aula Magna di Villa Magnolie, ore 10:00… si apre l’evento di inaugurazione della sezione musicale del liceo Cassini.

La sala è colma di studenti, genitori, professori, forze dell’ordine; all’incontro hanno calorosamente preso parte anche il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il vicepresidente della regione Liguria dott. Alessandro Piana, l’assessore all’istruzione dott. Marco Scajola, il dirigente dell’ufficio scolastico regionale liguria dott. Luca Maria Lenti ed il Vescovo della diocesi di Sanremo-Ventimiglia Monsignor Antonio Suetta. L’inaugurazione è stata introdotta dalla dirigente, dott.ssa Mara Ferrero che, dopo aver rivolto al pubblico gli auguri di benvenuto, ha dato la parola ai rappresentanti d’istituto.

I rappresentanti hanno quindi sottolineato come la sezione M, ovvero l’indirizzo musicale della grande famiglia cassiniana, e come tutti gli studenti siano entusiasti di questo nuovo percorso formativo.

Ma il momento clou dell’evento è stata l’entrata a sorpresa di Amadeus, che ha rivolto un invito ai giovani ad essere parte attiva e costruttiva della società, ovvero “a fare e a sognare”. Ovviamente la presenza dell’artista che presenterà per la sua quarta edizione il Festival di Sanremo ha galvanizzato l’attenzione di tutti e ha reso indimenticabile quest’evento.

Per il Cassini questa mattinata è dedicata, in particolare, alla memoria del dirigente Claudio Valleggi che, come ha ricordato il sindaco Biancheri, “Con grandissima passione e amore ha creduto nel liceo musicale”. Anche Monsignor Suetta ha ricordato la strettissima collaborazione fra istituzione scolastica e la diocesi e come questo sodalizio sia saldo e forte nel tempo.

La sezione musicale non poteva iniziare sotto auspici migliori e i giovani giornalisti della Nuova Corrente hanno immortalato la presenza di Amadeus con una piacevole intervista.