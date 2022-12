Sanremo: altri 10 finalisti per il 'Cantainverno 2022', domenica ultima selezione al 'Mamely' di via Gioberti (Foto)

Si è svolta domenica scorsa la seconda selezione del ‘Cantainverno 2022’, al Mamely risto-pub di via Gioberti a Sanremo.

Si sono aggiudicati il passaggio alla finale di lunedi 26 dicembre, nella categoria over: Marisa D'Aloisio, Maurizio Grazioli, Olinda Di Dea, Mauro Giammarino e Liria del Lario; nella categoria under: Federico Veggian, Florens Paravati, Giuly Dickens, Cristiano Pilone e Simone Lambiase.

Domenica prossima ultima possibilità per accedere all'ambita finalissima di fronte alla qualità, ormai consolidata con presidente il maestro Ferdinando Mongelli, insieme al maestro Gianluca Boetti, Christian G. e la new entry Alessia Cava. Chi non ha avuto il ‘pass’ per la finale è stato inviato a ritentare un ultima volta scegliendo brani diversi.

La direzione artistica di Alex Penna, presidente dell'associazione ‘Viva Armea’ organizzatrice dell'evento, ha ringraziato l’intero staff che si è creato con le varie collaborazioni, tracciando un primo bilancio molto positivo da tutti i punti di vista. Agostino Orsino, nelle vesti di presentatore, ha diretto l'evento stemperando la tensione dei cantanti, mettendoli a proprio agio.

Per chi volesse tentare per l'ultima volta ad iscriversi, potra' mandare un sms o whatsapp al 3807098908, indicando nome cognome e data di nascita. Verrà ricontattato per svolgere un provino al Bahama Star di valle Armea. Grande riscontro anche per la diretta radio, che si ripeterà nella terza serata, sempre su Radio Intemelia.