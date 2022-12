Imperia: domenica prossima ritornano i festeggiamenti per 'Natale a Borgo Fondura'

Ritornano i festeggiamenti per Natale a Borgo Fondura Imperia. L’evento si svolgerà in Piazza Mons. Marello antistante la Chiesa di San Giuseppe domenica 18 dicembre, a partire dalle ore 16.30 organizzato dal Circolo Borgo Fondura.

Alle 16.45 sul sagrato della Chiesa il Concerto Gospel della Family Band Gospel Choir. Il gruppo è formato da una venti elementi animati dalla passione per il Gospel che trasmette una gioia e un’energia contagiose, ed è l’unica formazione esclusivamente Gospel della Provincia di Imperia.

Il repertorio del coro è frutto di una selezione tra i migliori brani di Gospel Contemporaneo (Kirk Franklin, Richard Smallwood, Donnie McClurkin, Donald Lawrence) che spazia attraverso diversi generi musicali quali Jazz, Blues, R&B, Rock, Latin e Funky, che ne rendono l’ascolto interessante e mai scontato, ma è anche arricchito da noti brani POP di artisti quali Michael Jackson, Leonard Cohen, U2, Queen, ecc., nonché da brani tratti da celebri film quali, ad esempio, Sister Act.

Il "Family Band Gospel Choir" fa parte dell’Italian Gospel Choir®, coro Nazionale che rappresenta l’Italia nella musica Gospel e ne indossa i colori; insignito di due Medaglie di Rappresentanza della Presidenza della Repubblica, l’Italian Gospel Choir® riunisce cori Gospel provenienti da tutto il territorio nazionale, ed essendo una “Nazionale”, si esibisce in Italia e all'estero tenendo concerti di alto spessore artistico ed istituzionale.

Durante il pomeriggio il Circolo Borgo Fondura offrirà ai presenti panettone, cioccolata calda e Vin Brulè.

«Sarà un pomeriggio legato alla tradizione e allo spirito natalizio – dichiara Alessandro Bongiovanni Presidente del Circolo Borgo Fondura – intrattenimento per i bambini, sapori del Natale e musica. Un modo per augurarsi un Sereno Natale e lanciare un messaggio di speranza e fratellanza per il nuovo anno».



(in basso la locandina dell'evento)