Maltempo sulla provincia: neve a Monesi, Nava, Bajardo e Monte Bignone. In arrivo un'altra perturbazione (Foto)

Anche le montagne dell’immediato entroterra della nostra provincia sono imbiancate dopo il passaggio della prima delle due perturbazioni che stanno investendo il Nord Italia. Mentre sulla costa sono scesi tra i 10 e 15 millimetri di pioggia, la neve ha proposto una ‘spolverata’ a Triora in Valle Argentina e Bajardo (dove sta ancora nevicando) nell’entroterra di Sanremo dove Monte Bignone è imbiancato e ben visibile dalla città dei fiori. Qualche fiocco di neve ieri sera a San Romolo, dove stamattina piove.

La neve è caduta principalmente a Monesi, Colle Melosa e Verdeggia, dove sono scesi circa 10/12 centimetri di coltre fresca, raggiungendo i 40 dopo quella caduta nei giorni scorsi. Neve anche sul Colle di Nava, dove si transita comunque regolarmente. Altri 10/20 centimetri sono scesi sulle località sciistiche del basso Piemonte, dove gli impianti sono stati già aperti nel corso del ponte dell’Immacolata e ci si prepara alle feste di fine anno.

La situazione sulle strade e autostrade non preoccupa, visto che si è registrata una lieve nevicata sulla A6 Savona-Torino nel tratto piemontese. Situazione analoga verso la Lombardia, attraverso A7 e A26, passando da Genova.

Colonnina di mercurio sotto zero, per quanto riguarda le temperature minime, in diverse località della nostra provincia. La più bassa ai 1.800 metri di Poggio Fearza con -5,7, seguita dai -3,8 del Colle di Nava, -1,9 di Colle Belenda a Pigna e Gouta ad Apricale. Quindi -1,6 a Colle D’Oggia e -0,2 a Verdeggia. Zero gradi a Triora e poco più, 0,1 a Bajardo, 0,3 a Pornassio, 1,3 a Ranzo, 1,6 a Pieve di Teco, 1,8 a Borgomaro, 1,9 a Pontedassio. Temperature basse anche sulla costa, visto che a Cipressa troviamo 4,3 gradi, a Imperia e Diano Marina 4,9, a Ventimiglia 5,5 e a Sanremo 6,8.

Le previsioni vedono il passaggio di una nuova perturbazione, che colpirà la nostra provincia nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio. Sono previste nuove precipitazioni, che saranno nuovamente piovose sulla costa ma si trasformeranno in neve nell’immediato entroterra anche a quote più basse di stanotte. Nell’entroterra sono già in funzione i mezzi spartineve e spargisale mentre viene raccomandata la massima prudenza oltre all’utilizzo delle gomme invernali.