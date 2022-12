Indagine sulla 'Qualità della vita' del 'Sole 24 Ore': la provincia di Imperia sale di 5 posizioni ma è 72a

Torna, a pochi giorni dalla fine dell’anno, la storica indagine sulla ‘Qualità della vita’ del quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore, che quest’anno è arrivata alla sua 33a edizione.

L’indagine ha preso in esame 90 indicatori, divisi in 6 grosse categorie tematiche, a loro volta composte da 15 indicatori. Si tratta di ‘ricchezza e consumi’, ‘affari e lavoro’, ‘ambiente e servizi’, ‘demografia, società e salute’, ‘giustizia e sicurezza’, ‘cultura e tempo libero’.

L’indagine del ‘Sole’ ha visto un deciso aumento degli indicatori (da 42 a 90) già da tre anni e, ad ognuno di essi i punti dati alla provincia con il valore migliore sono mille mentre a quella peggiore ovviamente zero. Per ognuna delle sei categorie di settore viene individuata una graduatoria determinata dal punteggio medio dei 15 indicatori mentre la classifica finale è costituita dalla media aritmetica delle 6 graduatorie di settore. L’indagine prende in esame i dati dei 12 mesi precedenti ma, alcuni parametri sono anche aggiornati alla prima metà del 2022 e anche a qualcuno degli ultimi mesi, per tenere conto degli effetti relativi agli avvenimenti dell’anno che sta per terminare. L’indagine è stata ovviamente condizionata da tre grandi momenti, tra inflazione, caro bollette e la guerra in Ucraina.

La provincia di Imperia si attesta quest’anno al 72° posto con 483,36 punti. Ben lontana dalle prime posizioni che vedono Bologna al primo posto con 590,28, Bolzano seconda con 585,73 e Firenze terza con 581,86. Per Imperia, comunque, una risalita di cinque posizioni mentre in vetta c’è stato un cambio generazionale visto che Bologna sale dal quinto al primo posto, Bolzano dal quinto al secondo e Firenze dall’11° al terzo.

La provincia di Imperia è comunque la prima in Italia per il clima con 781 punti rispetto alla media nazionale che è di 583 ma è infondo alla graduatoria (104a) per il verde urbano fruibile. Ha raccolto solo 6 punti contro la media nazionale di 22. Per quanto riguarda il soleggiamento è 21a mentre raggiunge il terzo posto per le ondate di calore: ha infatti 34 giorni l’anno con temperatura percepita sotto i 30 gradi. Imperia è 63a per gli eventi estremi, ovvero 22 giorni annui con un accumulo di pioggia inferiore a 40 mm.

Ci sono poi gli indicatori: nella ‘ricchezza e consumi’ Imperia è al 65° posto, lo stesso dell’anno precedente. Scende di 24 posizioni, al 96° in ‘affari e lavoro’, mentre sale di 9 posti in ‘giustizia e sicurezza’, passando al 94°. Per quanto riguarda ‘demografia e società’ è 81a, salendo di 23 posizioni mentre sale di 18 in ‘ambiente e servizi’ arrivando al 29° posto. Nella ‘cultura e tempo’ libero cala al 25° posto, perdendo 10 posizioni.

I valori di ‘ricchezza’ vedono un aumento del 6% nel valore aggiunto pro capite mentre cala dell’1,7% il canone medio di affitti. In risalita il prezzo medio (al mq.) della vendita di immobili, del 5,4%. Crescono del 29,3% le ‘start up innovative.

In crescita del 5,1% il tasso di natalità ogni mille abitanti mentre sale dello 0,1% l’indice di vecchiaia. Per quanto riguarda le auto ogni 100 abitanti la provincia di Imperia è 8a in Italia, salendo quest’anno del 9,1% mentre è 34a per il Pm 10, con un segno più pari all’1,6%. E’ invece 68° in Italia per le piste ciclabili, nonostante un aumento del 109%. In calo, infine, le librerie del 9,1% e la sportività del 3%.

Ci sono poi le classifiche relative alla criminalità. Imperia è purtroppo una delle provincia con il più alto tasso di denunce. E’ infatti al 6 posto nazionale con 9.917, ovvero 4.755 ogni 100mila abitanti. La nostra provincia è anche la sesta negli ‘omicidi volontari’, con 3 e quindi 1,4 ogni 100mila abitanti. E’ ottava nei danneggiamenti con 1.290 denunce (618 ogni 100mila abitanti), 49a nei tentati omicidi (3), 25a negli omicidi colposi (9), 11a negli omicidi stradali (7). E’ al terzo posto nelle violenze sessuali: sono state 34 ovvero 16,3 ogni 100mila abitanti, e 34a nelle violenze su minori di 14 anni (2). Per quanto riguarda i furti la nostra provincia è 15° con 3.211 ovvero 1.539 ogni 100mila abitanti. Nelle rapine è 12° con 87 (41 rispetto agli abitanti). Nelle estorsioni è 38° con 38.