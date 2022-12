A causa di lavori di ampliamento degli spogliatoi del complesso polisportivo ‘Raoul Zaccari’ di via Braie a Camporosso (campo in erba e pista di atletica), da mercoledì sarà chiuso il parcheggio del campo in erba.

Sarà temporaneamente possibile accedere all'impianto sportivo mediante l'ingresso dal campo in terra ‘Vallecrosia Academy’ cancello lato monte, dopo la Protezione Civile di Camporosso.