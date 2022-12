Imperia: al Museo Navale lo spettacolo “Disagiati nel Paese delle Meraviglie”

Appuntamento domani alle 16 con lo spettacolo teatrale “Disagiati nel Paese delle Meraviglie” all'interno dell'auditorium del Museo Navale di Imperia. L'evento si propone di sensibilizzare i cittadini in merito al tema delle comunità educative, con un focus sulle storie di ragazzi e ragazze, e di narrare in chiave ironica la relazioni tra i giovani e gli educatori.

Sul palco, oltre a ragazzi ed educatori, ci saranno: l’attore comico Enrico Luparia, il musicista Mauro Vero, la Scuola di Danza “Mov’art” e, in qualità di ospiti, la cantante Barbara Cibelli e il comico Daniele Raco. L'ingresso è a offerta libera.

“È un evento che unisce diversi aspetti, dalla buona comicità a momenti di riflessione, che l'Amministrazione ha accolto con favore, apprezzando molto l'idea dei proponenti. L'invito ai cittadini è di partecipare perché, oltre a passare un pomeriggio di leggerezza e sorrisi, potranno scoprire storie e realtà troppo spesso poco conosciute”, commentano gli assessori Simone Vassallo e Luca Volpe.