Airole, Odoero: "Le festività natalizie iniziano con l'accensione delle luminarie del paese e dell’albero della piazza" (Foto)

Ad Airole domani, dalle 14, prenderanno il via le iniziative previste per le festività natalizie. Nella piazza del paese verranno allestiti il mercatino Brocante e i gonfiabili mentre alla sera si terranno l’accensione delle luminarie natalizie del paese e dell'albero della piazza. Per l'occasione vi sarà anche l'apertura del presepe artigianale realizzato nella chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo.

Sarà una giornata ricca di appuntamenti organizzati dalla Pro Loco di Airole. “In occasione delle prossime festività natalizie nella piazza del paese domani vi saranno il mercatino Brocante e i gonfiabili by Kenzo. Dalle 16, invece, è prevista la merenda dei bambini che sarà preparata dalla Pro Loco di Airole” - annuncia il sindaco Maurizio Odoero - “Dalle 18 vi sarà ‘Aperitiviamo' in collaborazione con i bar 'Happy Days e Barincentro', aperitivo e stuzzichini in piazza. Infine alle 18.30 si terranno l’accensione delle luminarie natalizie del paese e dell’albero della piazza e l’apertura del presepe artigianale nella chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo".

Le iniziative sono organizzate dalla Pro Loco in collaborazione con il comune di Airole. “Tutti i cittadini sono invitati a partecipare" - dice il primo cittadino - “Si ringraziano tutti coloro che collaboreranno”.