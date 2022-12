Saltano i mercatini di Natale, Imperia al Centro: "Il problema è nei tempi strettissimi del bando"

"'Un altro giorno volli saltare attraverso una palude che, non mi era parsa larga come di fatto la trovai quando mi vidi proprio in mezzo ad essa. Allora lanciai di nuovo il cavallo al salto, ma presi ancora lo slancio troppo breve, tanto che caddi tuffato fino al collo nel fango. E sarei perito senza fallo se, con la forza del braccio, presa la coda della mia capigliatura e sollevatala con energia, non avessi tratto su me e il cavallo...'. Se questo brano del Barone di Munchausen vi pare inverosimile non avete ancora letto le dichiarazioni dell'assessore Oneglio sui motivi del 'flop' del bando per il mercatino di Natale di via Bonfante. La 'colpa' del bando andato deserto sarebbe, niente meno, che del 'combinato disposto' di crisi economica e reddito di cittadinanza". Così commenta Imperia al Centro riferendosi ai mercatini di Natale.

"Il dubbio sulle reali motivazioni sorge spontaneo dal momento che in Liguria i mercatini di Natale, con le simpatiche casette in legno e nonostante la crisi che morde, sono spuntati un po' ovunque. E passi per il Mercatale di Piazza de Ferrari a Genova con le sue 50 aziende artigiane, passi per località balneari come Loano, Bordighera o Santa Margherita, ma che si siano riuscite ad allestire anche le piazze di Santo Stefano d'Aveto o Torriglia, non proprio 'à la page', fa pensare che il problema stia francamente altrove, e precisamente, in primo luogo, nei tempi strettissimi del bando, in ritardo quantomeno di qualche mese" - sottolinea Imperia al Centro.

"Un consiglio non richiesto ma crediamo utile: imparare a copiare da chi i mercatini li organizza da anni. Tipo la pro loco di Finale Ligure o Campo Ligure, località che non hanno magari il miglior clima d'Italia ma quello natalizio lo vivono sicuramente con più leggerezza" - conclude.