Sanremo: domenica sera la seconda selezione del 'Cantainverno 2022', il concorso canoro al 'Mamely'

Si svolge domenica prossima la seconda selezione del ‘Cantainverno 2022’ concorso canoro del Mamely risto-pub di Sanremo, dopo che la giuria si è espressa scegliendo già 11 cantanti ammessi alla finale di lunedì 26 dicembre.

Domenica prossima se ne aggiungeranno altri 11 scelti tra: Gian Carlo Silvestri, Marisa D'Aloisio, Maurizio Grazioli, Luciana Modesti, Mauro Giammarino, Liria del Lario, Roberto Fotia, Guido Mari, Maurizio Chiovitto, Mimma Ventrice, Luca Cavalcante, Alessandro Fonto', Olinda Di Dea, Bruno Piras e Luca Lambiase. Mentre nella categoria under: Federico Veggian, Cristiano Pilone, Tommaso Crisafulli, Florens Paravati, Erika Randi, Luca Fareri, Gliuly Dickens, Beatrice Anfossi e Andrea Franco Pieri.

Per la giuria, capitanata dal maestro Ferdinando Mongelli, Christian G, dal maestro Gianluca Boetti e dal Cavaliere Ramon Bruno, sarà ancora una volta un arduo compito scegliere le migliori performance. Già dalla prima selezione i partecipanti hanno dimostrato un alta qualità di prestazione e, infatti, la seconda serata sarà composta da nuovi iscritti e da i non selezionati precedentemente per pochissimi punti.

Ricordiamo che, per chi volesse ancora iscriversi, è possibile mandando un sms o whatsapp al 3807098908, prenotando il provino presso il ‘Bahama Star’ di Valle Armea. “Sono molto soddisfatto – dice il direttore artistico Alex Penna - del lavoro svolto fino ad ora, grazie al quale si potranno organizzare nuovi progetti futuri”. Presentatore della serata come sempre sarà Agostino Orsino, che stempererà la tensione e metterà a proprio agio i cantanti. Grande riscontro ha avuto la diretta radio, che si ripeterà anche in questa seconda serata, sempre su Radio Intemelia, con Lorenzo Devoto e Donatella Durando.

“Uno speciale ringraziamento – terminano gli organizzatori va a: Luca Rolando parrucchiere, Pasta fresca Morena, Hotel Principe, Playtek, Eugenio Patricelli e SanremoNews.