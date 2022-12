L'amministrazione Conio disegna il futuro di Taggia con un triennale da 31.6 milioni: Area 24 e molto altro

Taggia programma 31.6 milioni di euro di interventi tra il 2023 e il 2025. La Giunta ha deliberato il piano triennale delle opere pubbliche che offre uno sguardo su come l'amministrazione del sindaco Mario Conio abbia pensato allo sviluppo del territorio comunale nel prossimo futuro. 2023, anno record con Area 24

Il 2023 sarà l'anno con gli investimenti maggiori, 12 milioni e 600 mila euro. In questo anno sono previsti: l'avvio dei due lotti per il completamento di Area 24, in centro ad Arma (e da sola quest'opera con 5.8 milioni impegna la metà delle risorse); la demolizione e ricostruzione di una nuova scuola in via Papa Giovanni XXIII (1.5 milioni); il nido comprensoriale presso le ex Caserme Revelli (fondi PNRR - 1.4 milioni); l'adeguamento sismico della scuola Pastonchi (2.7 milioni); la messa in sicurezza della facciata della scuola Soleri; la manutenzione delle strade comunali; il rifacimento del campo Ezio Sclavi; l'ultimazione del teatro di Santa Caterina (700mila euro); la riqualificazione di via Mazzini. 2024, partirà la sistemazione delle ex Caserme Revelli

Appare chiaro come l'intervento economico per Area 24 andrà ad incidere poi sul margine di spesa negli anni seguenti. Nel 2024, Taggia prevede opere per 10 milioni e 130mila euro. Soldi destinati a: l'ampliamento dei loculi del cimitero (finanziati tramite manifestazione d'interesse); avvio della ristrutturazione del parcheggio di palazzo Spinola; messa in sicurezza opere idrauliche a completamento nell'abitato di Arma; ristrutturazione passeggiata a mare; avvio della sistemazione delle ex Caserme Revelli; avvio della costruzione delle nuove dighe frangiflutti; una nuova palestra scolastica nell'area delle ex Caserme; nuova viabilità su argine sinistro torrente Argentina. 2025, la ristrutturazione del viale delle Palme e un nuovo parco urbano

Il triennale guarda fino al 2025 con 8 milioni 940 mila euro. L'amministrazione ha inserito in questa annualità: la ristrutturazione del viale delle Palme; il rifacimento della passeggiata mare sopraelevata; la riqualificazione delle vie centrali di Arma; un nuovo parco urbano nell'area deposito inerti a Levà; il proseguimento del rifacimento delle dighe frangiflutti; il rifacimento pavimentazione via Queirolo; la seconda parte sistemazione area ex Caserme Revelli.

I progetti eliminati Che cosa è stato eliminato dal precedente Piano? Ci sono: i quattro lotti su Oxentina, circa 1 milione di euro; la ristrutturazione del parco giochi nel Viale delle Palme attiguo alla costruenda scuola elementare, 290mila euro; la messa in sicurezza della sponda sinistra del torrente Argentina 737mila euro, il secondo stralcio del parcheggio di Palazzo Spinola 1.5 milioni di euro, adeguamento e potenziamento dell'acquedotto comunale 260mila euro. L'eliminazione degli interventi è stata dettata dalle sopraggiunte esigenze legate al PNRR oltre che dal valutare le priorità tra gli interventi legati ancora al post alluvione 2020. Anni di lavori in particolare ad Arma di Taggia