Bordighera: tutela dei pedoni e ridurre la velocità, nuovo attraversamento pedonale in via dei Bagni

A Bordighera, in zona Arziglia all’altezza di via dei Bagni, è stato istituito un nuovo attraversamento. Duplice l’obiettivo che si intende raggiungere, ovvero tutelare i pedoni e limitare la velocità dei mezzi in transito.

“I temi della sicurezza stradale e della mobilità – dice il vice Sindaco Mauro Bozzarelli - ci vedono impegnati dall’inizio del nostro mandato: penso, ad esempio, a ‘zona 30’ e ai velobox introdotti già a fine 2018. In Arziglia, in particolare, sono stati installati rilevatori di velocità che fanno scattare il rosso al superamento del 50 km/h, sono stati posati dissuasori che permettono di raggiungere l’area ecologica con maggior tranquillità ed era già stato creato un altro attraversamento all’altezza dei giardini Winter”.

“Non ci fermiamo qui – termina - a breve terminerà l’iter per l’installazione dell’autovelox in località Madonna della Ruota e, con l’ottava variazione di bilancio che sarà presentata nel prossimo Consiglio Comunale, è stato stanziato l’investimento necessario per la progettazione della nuova rotatoria nei pressi di via Cornice dei Due Golfi”.