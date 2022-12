Bordighera: serie di appuntamenti nel weekend, disposte dal Comune alcune limitazioni e divieti

In occasione delle manifestazioni, in programma nel fine settimana, con ordinanze temporanee per la disciplina della circolazione stradale sono stati disposti alcuni provvedimenti.

Per i 'Mercatini di Natale' in paese alto (9-11 dicembre): divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Maddalena ed in via P. Mariani dalle 8 di oggi alle 23 di domenica.

Per ‘Presepi int’i Carugi’ a Borghetto San Nicolò (domenica prossima): divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Oberdan e in piazza degli Alpini dalle 10 di domani a fine manifestazione di domenica.​