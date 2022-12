Sabato scorso a Montecarlo l'assemblea generale degli 'Chevaliers de Provance' (Foto)

Si è svolta sabato scorso, all'Automobil Club di Monaco, l'assemblea generale degli ‘Chevaliers de Provence’, in cui il Gran Maitre Giorgio Cravaschino ha declinato ai soci presenti i primi sei mesi di intenso lavoro da parte del direttivo.

Come ad esempio la festa per i 60 anni del sodalizio celebrati al Casinò di Sanremo, il Gran Gala dell'Estate al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo o la Champestre al ristorante Lago Bin di Rocchetta Nervina. A riguardo il Gran Maitre Giorgio Cravaschino, raggiante per i successi appena ottenuti, ha avuto modo di ringraziare singolarmente i consiglieri e le consorti, per l'importante lavoro che svolgono dietro le quinte a sostegno dell'associazione.

Approvati i bilanci, il Gran Maitre Cravaschino ha poi illustrato gli appuntamenti salienti degli Chevaliers da gennaio 2023 in avanti: il 28 gennaio la “Nuit degli Chevaliers” al Negresco di Nizza, il carnevale all'hotel du Redier a Colomars il 25 e 26 febbraio con visita alla cave, nel fine settimana del 1° maggio gita nello Champagne, il 4 giugno ‘Tornata estiva al Castello di Mernevasco’ nelle terre dell'Erbaluce di Caluso in provincia di Torino, a luglio il Gala di Benvenuta Estate al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, il consueto Chapitre d'Italie al Casinò di Sanremo e infine a dicembre l'appuntamento fisso con l'Assemblea generale all'Automobil Club di Monaco.

Terminata l'assemblea, chevaliers e dame si sono spostati nella sala ristorante dell'AC Monaco, “Le Club”, per pranzare e brindare al motto “et que la joie demeure”.