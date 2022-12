Sanremo: il Partito Democratico sparisce dal consiglio comunale, nasce il “Gruppo Civico per Sanremo”

È arrivata ai titoli di coda l'esperienza del Partito Democratico in consiglio comunale a Sanremo.

Il movimento che ha sostenuto il sindaco Biancheri sin dagli albori del primo mandato lascia di fatto l'amministrazione per mutare, rigenerarsi, trasformarsi nel “Gruppo Civico per Sanremo” nato ufficialmente questa mattina a Palazzo Bellevue.

I consiglieri eletti tra le fila del PD Giorgio Trucco, Alessandra Pavone e Mario Robaldo (quest'ultimo sarà capogruppo), cambiano così casacca indossando quella del gruppo che, a tutti gli effetti, sembra essere destinato a mettere la prima pietra su un potenziale nuovo progetto civico in ottica.

La nascita del “Gruppo civico per Sanremo” segue di pochi giorni la fuoriuscita dal Partito Democratico dei due assessori Massimo Donzella e Costanza Pireri (anche vicesindaco). Primo tassello di una lenta sparizione 'dem' dal parlamentino matuziano.