San Bartolomeo al Mare: il Consiglio Comunale è convocato per martedì 13 dicembre

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica prima convocazione per le ore 12.30 di martedì 13 dicembre. All'ordine del giorno la revisione e l'adeguamento al regolamento sull'applicazione dei diritti di segreteria agli atti in materia di edilizia, urbanistica, demanio marittimo, paesaggio, SUAP; la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche; l'atto programmatico di sostegno ed adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico.

