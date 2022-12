Cogesa Servizi, il noleggio auto su misura per ogni tipo di esigenza

Cogesa Servizi è la soluzione perfetta per ogni esigenza di noleggio in Liguria, dallo scooter al SUV, fino alle auto elettriche e ai veicoli commerciali, per viaggiare in totale comodità, nel rispetto dell’ambiente e a costi molto competitivi.

Grazie a un team consolidato e all’esperienza di professionisti ed esperti altamente qualificati sia nel settore auto sia in ambito assicurativo e finanziario, Cogesa Servizi garantisce servizi di noleggio auto efficienti e di alta qualità a imprese e privati con competenza e attenzione al dettaglio.

Rispetto all’acquisto o al leasing, il noleggio auto offre moltissimi vantaggi dal punto di vista economico ed è un ottimo modo per avere sempre a disposizione un veicolo dalle prestazioni superiori, perfettamente efficiente e a costi decisamente contenuti. Infatti, una vettura acquistata o in leasing tende a svalutarsi nel tempo e a non essere sempre efficiente, oltre a comportare spese aggiuntive impreviste e oneri annuali.

I veicoli a noleggio, invece, vengono costantemente verificati e manutenuti per essere sempre immediatamente disponibili, anche in caso di guasto con assistenza stradale inclusa e auto sostitutiva, senza ulteriori esborsi per costi fissi e spese ordinarie e straordinarie. Inoltre, il noleggio auto consente di beneficiare di detrazioni fiscali e ottenere liquidità extra per il proprio business, lo shopping, le vacanze o altre spese personali.

Nell’ampia gamma di veicoli disponibili con Cogesa Servizi è possibile trovare la soluzione ideale per ogni tipo di spostamento in Italia e all’estero, dai ciclomotori alle utilitarie, perfetti per la città o durante un soggiorno in Liguria, ai minibus per famiglie e gruppi numerosi fino ai veicoli commerciali, adatti per piccoli traslochi e trasferimenti di merci e carichi di diverse dimensioni, con la possibilità di aggiungere gratuitamente una seconda guida e di concordare la consegna del veicolo in un luogo diverso dalla sede di Andora.

Presso i propri uffici, Cogesa Servizi offre anche consulenza per compravendita di vetture, permuta di autoveicoli usati, riscatto di noleggio a lungo termine e conto vendita, includendo la gestione della trattativa per conto terzi, le pratiche di finanziamento in comode rate mensili e la stipula di polizze assicurative in base alle esigenze dei clienti e a condizioni particolari e vantaggiose, soprattutto in caso di flotte e autovetture acquistate presso altre aziende.

Oltre ai servizi di noleggio, Cogesa Servizi mette a disposizione i propri veicoli per servizi di navetta da e verso i maggiori aeroporti del Piemonte e della Liguria, e le principali stazioni ferroviarie con offerte personalizzate e convenzioni sia per aziende sia per privati. Un’ottima soluzione per viaggi di lavoro e vacanze in Liguria in totale libertà e relax.

E se fossero necessari equipaggiamenti particolari? Su richiesta, Cogesa Servizi può dotare le proprie vetture di una serie di accessori opzionali, tra cui seggiolini per bambini, navigatori satellitari, catene da neve e cavi USB per navigare in Internet ovunque e in mobilità.

Per conoscere tutti i vantaggi del noleggio auto con Cogesa Servizi in Liguria, visita il sito aziendale o la sede in via Via Aurelia, 41 ad Andora (SV) e scopri com’è facile trovare la soluzione su misura per i tuoi spostamenti quotidiani, le tue vacanze e il tuo business!