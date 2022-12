San Bartolomeo al Mare: ponte di via Roma, lunedì il via alla demolizione. Previsto un senso unico alternato con semaforo

Verrà avviata lunedì prossimo la demolizione del ponte di via Roma. Per tutto il periodo di durata della demolizione, sarà organizzato il senso unico alternato che verrà regolato con semaforo e con supporto di personale a terra per le fasi interferenti.

Al momento la spalla a ponente è armata e pronta per il getto, mentre sono in corso lavori sulla spalla di levante. Il getto è programmato per lunedì 12, mentre nei giorni precedenti giovedì 8 proseguirà la realizzazione delle opere in cemento armato sulle spalle.

"I lavori del sottopasso e del nuovo ponte su via Roma proseguono come da crono programma - dichiara Davide Salerno, Assessore ai Lavori pubblici di San Bartolomeo al Mare -. Si tratta opere infrastrutturali propedeutiche alla realizzazione della pista ciclo pedonale, con le quali eliminiamo anche enormi problematiche di viabilità ordinaria per i mezzi pesanti. Il ponte di via Roma diverrà la passerella ciclo pedonale dell'arteria principale di San Bartolomeo al Mare, l'impalcato verrà elevato ad una altezza di 5 metri con una struttura più leggera e più consona, con un arredo che valorizzerà ancora di più via Roma. Il sottopasso pedonale ci consentirà di collegare una parte di centro abitato a monte degli ex sedimi con la via Aurelia e di raggiungere più velocemente la nostra passeggiata a mare, disincentivando l'utilizzo dei mezzi di trasporto. Nel frattempo stiamo procedendo con l'assegnazione di incarichi per realizzare progettazioni che ci consentano di richiedere ulteriori finanziamenti per la rigenerazione urbana e per il completamento di opere di riqualificazione adiacenti al tracciato della Ciclovia tirrenica".