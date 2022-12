La neve frena un po' i turisti in riviera per l'Immacolata, ma a Capodanno Sanremo sarà strapiena

E’ un lungo ponte festivo dell’Immacolata tenuto sotto scacco dalla neve, per quanto riguarda il turismo a Sanremo e nell’intera provincia di Imperia. E’ questa la prima indicazione che arriva dagli albergatori e dagli operatori turistici della zona.

Il fatto che una bella nevicata sia caduta nelle ultime ore sul basso Piemonte e nell’intero arco alpino del Nord-Ovest, ha ovviamente più invogliato gli appassionati che hanno voglia di inforcare gli sci e provare la prima neve dell’anno, piuttosto che scendere in riviera per avvicinarsi al mare. Punto fermo per la costa le seconde case che, con quattro giorni di festa a disposizione, torneranno a riempirsi per portare buoni ritorni a commercianti e soprattutto al settore del ‘food & beverage’, tra bar e ristoranti.

“Qualcosa si sta comunque muovendo – ci ha detto Silvio di Michele, presidente di Federalberghi Sanremo – ed è probabile che nelle prossime ore arriveranno prenotazioni, anche se la nevicata delle ultime ore non depone a nostro favore. Per quanto riguarda Sanremo siamo abbastanza fortunati per la presenza di una importante regata, che ci sta portando diverse squadre in città. Siamo ancora in attesa ma fiduciosi”.

Dopo il ponte dell’Immacolata la focalizzazione degli operatori turistici è ovviamente rivolta al Capodanno, anche se qualche prenotazione c’è pure per Natale, festa che storicamente si passa a casa. Per i giorni di festa tra gli ultimi giorni dell’anno e la Befana le prenotazioni alberghiere sembra già ora buone e, quindi, le previsioni per quest’anno si preannunciano importanti.

Per Christian Feliciotto, direttore dell’hotel Nazionale “Il trend è positivo e proseguiamo con l’andamento novembrino che è stato buono. Per l’Immacolata i turisti stanno una media di 3 notti e quindi possiamo essere soddisfatti. Per quanto riguarda fine anno le prenotazioni la fanno da padrone per Capodanno, ma anche a Natale abbiamo qualcuno. Al momento la maggior parte dei turisti hanno prenotato fino al 3 gennaio e ora siamo in attesa di capire il ricambio dal giorno successivo all’8 gennaio, visto che si potrà allungare la vacanza con il ponte dell’Epifania”.

Meno importante, almeno per quanto riguarda le prime indicazioni, il Capodanno tra Imperia e Diano Marina. Molte le strutture che hanno preferito chiudere anche in virtù dei forti aumenti delle bollette. L’apertura potrebbe avvenire solo per Capodanno ma saranno in pochi a rischiare. Secondo Americo Pilati: “Sarà un momento festivo sottotono, perché gli albergatori preferiscono non aprire per pochi giorni e con il rischio di avere poche prenotazioni. A Diano Marina c’è solo un albergo aperto. Per noi c’è ora attesa del periodo primaverile ed estivo”.