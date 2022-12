Istituita la figura dell'istruttore cicloturistico e fuoristrada: un passaggio importante per la 'Sanremo Outdoor'

Recentemente la Regione Liguria ha istituito la figura dell’istruttore cicloturistico e di ciclismo fuori strada in mountain bike (QUI) e ha previsto, attraverso il completamento di un prestabilito iter formativo e superamento dell’esame di qualificazione, l’inserimento degli interessati nell’ elenco regionale all’uopo istituito.

È un passaggio importante per Sanremo Outdoor perché attraverso la partecipazione al previsto percorso di formazione – selezione, si verrà a disporre di operatori qualificati ufficialmente riconosciuti, in grado quindi di essere anche proposti per collaborazioni con T.O e Agenzie nella costruzione di prodotti commerciali di fruizione turistica, in tema MTB, dei nostri territori.

Sanremo Outdoor auspica che ai bandi per corsi i formativi, messi in campo da enti di formazione accreditati da Regione Liguria, aderiscano quanti più giovani (o meno giovani) residenti sul nostro territorio, in modo da poter implementare qui da noi le offerte lavorative e far crescere l’economia turistica basata sull’outdoor.