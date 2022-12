Imperia: acqua non potabile, Rivieracqua “Analisi conformi, attendiamo la conferma di Asl1 e la revoca dell'ordinanza”

Sembra vicina alla fine l'emergenza idrica che ha interessato le frazioni di Montegrazie, Moltedo e Borgo d'Oneglia per via dell'ordinanza di non potabilità dell'acqua dovuta a valori non conformi.

Spiegano da Rivieracqua: “Di recente sono stati rilevati da Arpal esiti analitici non conformi ai valori parametrici indicatori per l'acqua distribuita nelle frazioni di Montegrazie, Moltedo e Borgo d'Oneglia nel comune di Imperia. A seguito di complesse verifiche effettuate dall'azienda sull'ampio bacino di utenza interessato si è accertato, infine, che l'origine del fenomeno è da ricercarsi nel vetusto serbatoio sito in frazione Montegrazie. Peraltro Rivieracqua ha dato corso, fin dall'assunzione della gestione del servizio idrico integrato nel comune di Imperia (febbraio 2021) ad interventi diffusi di manutenzione straordinaria degli impianti che hanno riguardato anche il serbatoio di che trattasi”.