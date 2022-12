Taglio di finanziamenti dal Governo Meloni alle ciclabili: l'Assessore Marco Scajola "Un gravissimo passo indietro" (Video)

Sembra ci sia all’orizzonte una brutta tegola per il parco costiero o pista ciclabile per la nostra provincia e l’intero ponente ligure. Il Governo Meloni, infatti, ha deciso un taglio di fondi importante per le ciclabili, che potrebbe mettere a rischio una serie di progetti.

Una decisione quella dell’esecutivo nazionale che, oltre ad andare in controtendenza con le idee dei governi di tutta Europa, che puntano decisamente sulla mobilità ‘verde’ e sulle ciclabili. Sul caso è intervenuto l’Assessore regionale Marco Scajola: “Abbiamo letto della decisione governativa con grande preoccupazione e speriamo che non avvenga. Con il collega Giampedrone ci siamo portati a vanti e il tratto tra Imperia e Diano Marina non corre rischi. I problemi arrivano per le altre tratte, compresa la provincia di Imperia ma ci auguriamo che quella del Governo sia solo una boutade”.

L’Assessore Scajola sottolinea come non si possano tagliare i fondi per le ciclabili: “Rappresentano il futuro e quello su cui puntiamo a livello turistico e promozionale come fanno anche Toscana, Lazio e tutta Italia. Sarebbe una brutta battuta d’arresto e, la motivazione della sicurezza ci sembra debole perché non si deve aver paura delle cose ma farle bene. Le ciclabili sono il futuro e sono amate da tutti, che il Governo non arretri di alcuni metro”.

Possiamo dire che la manovra del Governo Meloni sia partita con il ‘pedale sbagliato’? “Non voglio dire questo – risponde Scajola – e credo sia comunque un momento difficile e che l’esecutivo stia facendo il meglio. Ma su questo argomento suggerirei al Ministro un po’ di prudenza perché il taglio alle ciclabili è inaccettabile. Ci stiamo lavorando da anni per dare un’unica pista in tutta la Liguria e, anzi, abbiamo già avuto incontri con la vicina Francia per internazionalizzare il parco costiero. Un taglio dei fondi sarebbe un gravissimo passo indietro”.