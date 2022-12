Migranti nascosti su un camion partito da Ventimiglia: scoperti dall'autista a Mondovì

Un camionista portoghese partito da Ventimiglia ha trovato undici migranti a bordo del suo mezzo mentre si trovava in un'area di sosta a Mondovì. Il conducente all'oscuro della presenza dei 'clandestini' nel vano del camion, fatta la scoperta, ha subito dato l'allarme alla polizia stradale.

Gli stranieri trovati sono nordafricani, tutti giovani - e tre di loro sarebbero minorenni. Erano tutti in buone condizioni di salute nonostante il freddo e la scomodità.

Il camionista lavora per un'impresa di trasporti spagnola e dopo aver imboccato la Torino-Savona si stava dirigendo verso Cuneo.

Gli undici giovani stranieri sono stati accompagnati in Questura a Cuneo per le necessarie procedure d'identificazione.