Il gozzo donato dalla famiglia Cara alla città di Bordighera e recentemente oggetto di un intervento di recupero con il fondo della giunta, è stato vandalizzato.

“Un grave gesto di inciviltà contro il patrimonio pubblico e contro la nostra storia – dice il Sindaco Vittorio Ingenito – e ogni segnalazione sarà importante per far sì che simili, deplorevoli episodi non si ripetano più”.