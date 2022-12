40 anni d'Istituto Alberghiero, festeggiato traguardo accompagnato dall'apertura alle donne del Convitto (foto e video)

40 anni di Istituto Alberghiero ad Arma di Taggia e un traguardo per l’istituto Ruffini Aicardi: l’apertura del convitto alle donne. Un momento doppiamente importante per l’istruzione, la formazione e la parità di genere.

Una giornata di festa per l’istituto scolastico salutata dalla preside Maria Grazia Blanco e numerose autorità. Per l’occasione sono intervenuti: il senatore Gianni Berrino, il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, l’assessore regionale Marco Scajola, il sindaco di Taggia e consigliere provinciale Mario Conio. Per questi 40 anni dell’istituto E.Ruffini, nella sua sede storica sul lungomare armese hanno presenziato anche il fondatore Francesco Ammirati e alcuni degli ex dirigenti scolastici, Umidia Nardone; Sergio Maria Conti e Giuseppe Monticone. Ospite di prestigio Marco Sarlo, general manager dell’hotel Royal di Sanremo che ieri ha dato il via a questo quarantennale con una lectio magistralis rivolta ai ragazzi delle classi quinte.