Sanremo: ripresi i lavori per l'antenna 5G di Bussana, elicottero in azione vicino alle case (foto e video)

L'elicottero in azione a Bussana

Sono ripresi questa mattina i lavori per la costruzione dell'antenna 5G Iliad nella zona collinare sopra l'abitato di Bussana, in mezzo ad alcune case.

L'elicottero ha ripreso a portare il materiale passando sopra i tetti delle case e tra i residenti è tornata la preoccupazione per la costruzione dell'impianto dall'importante impatto ambientale.

L'antenna di Bussana, lo ricordiamo, non rientra tra quelle bloccate dalla sospensiva del Comune (per la quale poi Wind ha vinto il ricorso al Tar) dato che i lavori erano già iniziati prima dell'intervento dell'amministrazione.

“L'azienda procede con i lavori, hanno i titoli per farlo” commenta in merito l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, mentre gli abitanti della zona sono intenzionati a procedere con un ricorso al Tar.