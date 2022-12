Comunità marocchina in festa, questa sera a Sanremo per il passaggio del turno al campionato del mondo in Qatar.

In tanti si sono radunati in piazza Colombo per fare festa dopo la vittoria contro il Canada che ha anche sancito il primo posto nel girone, davanti alla Croazia e all’eliminato Belgio.

In assenza dell’Italia al mondiale, quindi, qualcuno ha fatto festa per il pallone.