Assonautica Imperia, finisce l'era Meini: "Al mio successore lascio l'edizione più bella delle Vele d'Epoca e un consiglio"

"Sono solo arrivato a fine mandato e per motivi lavorativi e familiari, legati a una nuova attività che sto aprendo con mia figlia, sarò fortemente impegnato nella stagione estiva quando si concentra l'attività preparatoria per le Vele d'Epoca. - ha spiegato Meini, raggiunto al telefono - È giusto che questo incarico adesso venga ricoperto da una persona di Imperia e che lavori nel settore della nautica ".

Qual è il bilancio al termine di questo mandato? "Positivo. Non è stato facile ma questo incarico mi ha insegnato tanto. Io sono un artigiano, 5 anni di mandato li ho fatti e posso dire che è stata prima di tutto una bella esperienza che mi ha permesso di crescere come persona e professionalmente. - risponde - Dopo una consultazione anche con la famiglia credo che sia il momento di passare il testimone. Ci tengo a ringraziare per il supporto e la collaborazione, il sindaco di Imperia, Regione Liguria e Ministero del Turismo, Camera di Commercio che hanno creduto in me, nella nostra organizzazione e nelle 'nostre' Vele d'Epoca. Quest'anno penso di aver dato alla città una delle edizioni migliori. Posso dire di avere un unico dispiacere: l'anno di stop per il Covid, purtroppo ci ha causato delle criticità".