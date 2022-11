Bordighera: il 17 dicembre al Palazzo del Parco lo spettacolo 'Bugiardi' con l'incasso in beneficenza

Il gruppo ‘Buonavoglia’, formato da Aceb e Croce Azzurra, ha organizzato un altro spettacolo benefico al Palazzo del Parco di Bordighera, il 17 dicembre alle 21.

Andrà in scena ‘Bugiardi’ di A. Aycbourn, vincitori di premi a livello nazionale. Dopo la partecipazione al Festival della comicità (Comic Off) di Roma, hanno avuto grandissimi consensi anche a Napoli e Savona facendo ovunque sold out.

Lo spettacolo vedrà in scena: Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Consuelo Benedetti e Paolo Paolino per la regia di Dalila Cozzolino e la produzione del ‘Teatro dell’Albero’.

I biglietti sono disponibili al bar gelateria Cocos a Bordighera, all’Aceb di Camporosso e alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. Per informazioni via WhatsApp ai numeri: 3458517448 e 3286906311.