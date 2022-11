Punto nascite: il Dg di Asl1 Stucchi “Percorso appena iniziato”, Scajola “Imperia non può essere separata da Sanremo” (video)

L’inaugurazione di “I’m salute” alla biblioteca ‘Lagorio’ di Imperia è stata occasione anche per chiarire gli ultimi sviluppi della vicenda punto nascite a 24 ore dal vertice dei sindaci della provincia con il presidente Giovanni Toti in programma domani.

L’intenzione generale sembra quella di prendere tempo in attesa degli incontri con i sindaci del territorio e delle decisioni che arriveranno anche da Asl2. Un braccio di ferro Imperia-Sanremo che sembra ancora lontano dal trovare una soluzione.

“Mi sembra prematuro definire dove sarà collocato il pinto nascite - ha dichiarato ai nostri microfoni Luca Stucchi, direttore generale di Asl1 - il percorso del piano sociosanitario è appena iniziato, è stata presentata una bozza e dipenderà anche dalle scelte che verranno fatte in Asl2. Serve pazienza”.

“Staremo molto attenti a non ragionare in maniera municipalista - ha aggiunto il sindaco di Imperia, Claudio Scajola - il che vuol dire che Imperia non può essere separata da Sanremo, che tutte e due non possono essere separate da Bordighera, che l’Asl nel suo complesso non può essere separata da una programmazione complessiva regionale del piano sanitario”.

Le dichiarazioni di Luca Stucchi e Claudio Scajola