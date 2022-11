Musica: il 9 dicembre nuovo video in uscita per la Steve Foglia Society

La band fondata dal batterista Steve Foglia (già batterista dei The Rainbird) sta per pubblicare il prossimo 9 9icembre su YouTube il nuovo video tratto dalla canzone “Master of Nothing”, brano contenuto nel nuovo album della band “Here & Now” pubblicato a giugno.

““Master of Nothing” è una riflessione sul fatto che l'essere umano spesso crede di avere il controllo e il potere su persone, oggetti e situazioni, quando invece la verità è tutta il contrario” spiegano dalla band.