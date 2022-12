Servizi post-funerale, Giubileo: “Rendiamo tutto più semplice anche nel momento più difficile”

Onoranze Funebri Torino Giubileo, primaria realtà nel settore dell’arte dell’ultimo saluto, prosegue la propria felice corsa nell’ampliamento di una già vasta gamma di opzioni per seguire da vicino, secondo i valori dell’ascolto e della competenza che da sempre la contraddistinguono, tutto l’iter di disbrigo pratiche che normalmente segue al completamento di una cerimonia di commiato.

Dal 1998, infatti, anno della sua fondazione (Giubileo compirà 25 anni nel 2023), l’impresa si è via via sempre più perfezionata e specializzata nella corretta e complessa sequela di tutte le operations necessarie al disbrigo pratiche sotto ogni punto di vista: dal recupero ratei pensionistici, alla gestione e compravendita degli immobili.

“Spesso la parte più difficile viene dopo l’ora più difficile”, esordisce Serena Scarafia, Presidente del Cda di Onoranze Funebri Torino Giubileo.

“Ed è per questo che nel tempo abbiamo approntato, e via via affinato e implementato, tutta una lunga serie di opzioni di servizio con cui fornire alle persone un’assistenza a 360° su quello che tecnicamente viene definito il post-funerale”, aggiunge la professionista.

“Ed è questo che oggi differenzia Onoranze Funebri Torino Giubileo da qualsivoglia altro operatore del settore: la capacità, la voglia e la vocazione di fare del momento dell’addio un’opportunità di sollievo per chi resta, facendosi propriamente carico dello smaltimento agevole e corretto di una burocrazia necessaria per lo svolgimento della quale occorrono formazione e aggiornamento costanti, trattandosi di materia amministrativa e legale in continua evoluzione e altrettanto mutamento. Con in più l’offerta di una panoramica di possibilità in grado di aiutare famiglie e singoli a conoscere più da vicino il cosiddetto mondo del ‘Dopo di noi’ facendo tesoro dell’esperienza in tal senso vissuta direttamente con i propri cari”, conclude Serena Scarafia, Ceo di Onoranze Funebri Giubileo Torino.

Tutte le informazioni sul sito www.giubileo.com.