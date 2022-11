Vladimir Luxuria al Cristian Music Festival, la Diocesi di Ventimiglia Sanremo prende le distanze dall'evento

La Diocesi di Ventimiglia San Remo ha preso le distanze dal Festival della Canzone Cristiana Sanremo. Una netta presa di posizione dettata dall'annuncio dell'ideatore e Direttore artistico del Sanremo Cristian Music Festival, Fabrizio Venturi, di voler portare Vladimir Luxuria come ospite della rassegna.

Con una nota rilasciata in queste ore (LINK), la Diocesi indica una sola manifestazione di riferimento: "Jubilmusic". "...non ha in oggi concesso e non può concedere il patrocinio diretto o indiretto o qualsivoglia forma di appoggio ad altre iniziative di musica cristiana o christian music diverse da Jubilmusic, che venissero organizzate a Sanremo nel 2023 o negli anni a venire" - si legge.

La rassegna di Venturi, in programma dal 9 all'11 febbraio 2023, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, andrà avanti per la sua strada, con i patrocini anche della Regione Liguria, a firma del Presidente Giovanni Toti, e della Provincia di Imperia, a firma del Presidente Onorevole Claudio Scajola.

Si interrompe così il rapporto tra la Diocesi e il Festival della Canzone Cristiana Sanremo dopo la prima edizione della manifestazione, a febbraio di quest'anno. "Tali eventuali iniziative non rivestirebbero quindi un carattere ecclesiale, senza alcun riconoscimento, collegamento o appoggio da parte della Diocesi di Ventimiglia – San Remo o da altre realtà ad essa connesse né alcun inserimento nei percorsi pastorali della Chiesa locale - viene ulteriormente sottolineato nella nota stampa - Eventuali Associazioni, Gruppi e Movimenti ecclesiali interessati a partecipare così come singoli artisti, che avessero bisogno di chiarimenti o informazioni in merito, possono contattare la Diocesi di Ventimiglia – San Remo per eventuali ulteriori spiegazioni".